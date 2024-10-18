طرابلسي للـLBCI: القطاع التربوي يدفع ثمن عدم تطويره لبرامجه

أوضح عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي أن المناطق الآمنة في لبنان لا تتجاوز ثلث المساحة التربوية.



وأشار في حديث للـLBCI، الى أن نصف طلاب لبنان معطلون عن الدراسة بكل المراحل التعليمية.



وقال: "هناك 45 ألف أستاذ بين الرسمي والخاص تهجروا من منازلهم"، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وأشار الى أنه من المفترض أن تأخذ المدارس التي فتحت أبوابها طلاب المدارس المغلقة، بحسب المناطق الجغرافية.



وقال طرابلسي: "تقدمت باقتراحات قوانين للتعليم عن بعد قبل كورونا وقبل انفجار المرفأ وقبل هذه الحرب. والتعليم عن بعد الذي حصل في لبنان سيئ لأقصى الدرجات، فتعليم الـwhatsapp ليس تعليما عن بعد وتعليم الـzoom ليس تعليما عن بعد، مشيرا الى برامج متطورة في أميركا وأوروبا للتعليم عن بعد.



واعتبر أن القطاع التربوي يدفع ثمن عدم تطويره لبرامجه.