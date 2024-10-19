أدرعي: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق في مجمع مدرسة في جنوب لبنان

#عاجل في مجمع مدرسة في جنوب لبنان: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق ومستودعات احتوت على معدات قتالية



🔸تواصل قوات اللواء 7 في القتال جنوب لبنان. حتى الآن، عثرت ودمرت القوات على أكثر من 120 بنى تحتية إرهابية وعدة فتحات أنفاق بالإضافة إلى أكثر من 20 مستودعًا للأسلحة.… pic.twitter.com/yzJBUuKmjI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ قوات اللواء 7 تواصل في القتال جنوب لبنان.وكتب عبر "اكس": "حتى الآن، عثرت ودمّرت القوات على أكثر من 120 بنى تحتية وعدة فتحات أنفاق إضافة إلى أكثر من 20 مستودعًا للأسلحة. وقامت طائرات سلاح الجو بقصف عشرات البنى التحتية في المنطقة.كما كشفت القوات ودمرت مجمعًا قتاليًا كان يقع في منطقة مدرسة في قلب قرية لبنانية حيث تمركز "حزب الله" هناك وأقام داخلها بنى تحتية في وسط البيئة المدنية. في المجمع، تم العثور على فتحات أنفاق احتوت على مخزون من أسلحة ومن بينها صواريخ RPG وقطع أسلحة ومعدات قتالية أخرى.إضافة إلى ذلك تم تدمير مستودعات إضافية تحتوي على عشرات الأسلحة التي تركها مخربو حزب الله خلفهم في مخبأ داخل منطقة وعرة."