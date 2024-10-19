أدرعي: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق في مجمع مدرسة في جنوب لبنان

#عاجل في مجمع مدرسة في جنوب لبنان: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق ومستودعات احتوت على معدات قتالية
🔸تواصل قوات اللواء 7 في القتال جنوب لبنان. حتى الآن، عثرت ودمرت القوات على أكثر من 120 بنى تحتية إرهابية وعدة فتحات أنفاق بالإضافة إلى أكثر من 20 مستودعًا للأسلحة.… pic.twitter.com/yzJBUuKmjI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
#عاجل في مجمع مدرسة في جنوب لبنان: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق ومستودعات احتوت على معدات قتالية
🔸تواصل قوات اللواء 7 في القتال جنوب لبنان. حتى الآن، عثرت ودمرت القوات على أكثر من 120 بنى تحتية إرهابية وعدة فتحات أنفاق بالإضافة إلى أكثر من 20 مستودعًا للأسلحة.… pic.twitter.com/yzJBUuKmjI