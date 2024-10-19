انفجار جسم في بورة للحديد في فنيدق - عكار

أُصيب شخصان سوريّ ولبنانيّ، في انفجار جسم في بورة للحديد في بلدة فنيدق - عكار.



وأفادت معلومات الوكالة الوطنية بأنّ إصابة السوريّ حرجة وتم نقلهم إلى المسشفى للعلاج.



كما أنّ المصابين يعملون في جمع الحديد أقدموا على إحضار الجسم من الهرمل وبدأوا بتقطيعه ممّا أدى إلى انفجاره.