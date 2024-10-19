أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجودين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك.وكتب عبر اكس:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على مدى الزمنيّ القريب.من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."