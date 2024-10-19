إسرائيل تستهدف شبكة المياه المغذية لمنطقة العرقوب وبعض قرى حاصبيا

أربعة شهداء في غارة بعلول بينهم رئيس بلدية سحمر

أربعة شهداء في غارة بعلول بينهم رئيس بلدية سحمر

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا