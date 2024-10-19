أربعة شهداء في غارة بعلول بينهم رئيس بلدية سحمر

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" باستشهاد خمسة في الغارة على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربيّ.



وأوضح أنّ من بينهم رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا وعدد من الجرحى.



ولا يزال العمل جاريًا بحثًا عن مفقودين تحت الركام.