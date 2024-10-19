عزيمة مستشفى سانت تيريز في الصحف العالمية

بالرغم من الضرر الكبير الذي سببته الحرب لمستشفى سانت تيريز، إلا أن صدى عزيمتها وصل الى الصحف العالمية بعد أن تمكن من اصلاح ما يمكن اصلاحه بسرعة لاستمرار عمل المستشفى واستقبال المرضى.