الجيش الاسرائيلي يستكمل سلسلة انذاراته... "لسكان الضاحية الجنوبية - برج البراجنة"

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في برج البراجنة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى… pic.twitter.com/KmJIbMmmnw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

يستكمل الجيش الاسرائيلي سلسلة انذاراته، وتحديدا إلى سكان الضاحية الجنوبية المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في برج البراجنة.وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".