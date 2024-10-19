مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع المساعدات في محافظة الشمال

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم والتضامن مع المجتمعات المتضررة وتحسين أوضاعهم المعيشية، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والايوائية وحليب أطفال وخبز للعائلات النازحة بمحافظة الشمال.

وشملت اليوم المساعدات أكثر من ١١٠٠ فرد ضمن ٥ مراكز إيواء لدعم احتياجاتهم الإنسانية بحضور وفد من المركز على رأسه الاستاذ فهد عائض سلطان العصيمي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير .