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مجموعة السبع تبدي "قلقها" حيال "التهديدات" التي تستهدف اليونيفيل في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-19 | 12:05
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مجموعة السبع تبدي "قلقها" حيال "التهديدات" التي تستهدف اليونيفيل في لبنان
ابدى وزراء الدفاع في مجموعة السبع السبت "قلقهم" حيال "التهديدات" التي تستهدف بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في لبنان (يونيفيل) والتي اتهمت اسرائيل بتعمد استهداف مواقعها منذ تصاعد وتيرة المواجهات بينها وبين حزب الله الشهر الفائت.
وقال وزراء دفاع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان في بيان مشترك صدر في نابولي إنهم "قلقون إزاء التطورات الأخيرة في لبنان وخطر حصول تصعيد إضافي"، واضافوا "نعرب عن قلقنا حيال كل التهديدات ضد أمن اليونيفيل. إن حماية جنود السلام مسؤولية يتحملها كل الأطراف في أي نزاع".
ودعا وزراء الدفاع في مجموعة السبع السبت الى "زيادة كبيرة ومستدامة" للمساعدة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني أزمة غذائية خطيرة ناجمة عن الحرب بين حركة حماس واسرائيل.
وقالوا "دول مجموعة السبع موحدة لدعم ضرورة (إرساء) وقف فوري لاطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، و(تحقيق) زيادة كبيرة ومستدامة لتدفق المساعدة الإنسانية في كل انحاء قطاع غزة، ومسار مستدام نحو حل الدولتين".
وطالب وزراء الدفاع في مجموعة السبع إيران السبت بالكف عن دعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله والحوثيين في اليمن، وجميعهم ينضوون في ما يسمى "محور المقاومة" ضد إسرائيل.
وقال الوزراء في بيان مشترك أعقب اجتماعهم في نابولي إن مجموعة السبع "تدعو إيران الى الامتناع عن تقديم دعم لحماس وحزب الله والحوثيين وأفرقاء آخرين خارج إطار الدولة، و(الامتناع) عن اتخاذ أي اجراء إضافي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة والتسبب بتصعيد يخرج عن السيطرة".
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