مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية

نعى مركز الإمام الخميني معصومة كرباسي من أعضاء مجموعات الجالية الإيرانية مع زوجها الدكتور رضا عباس عواضة نتيجة قصف مباشر لسيارتهم في منطقة جونية.