وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة تريد أن تقلل إسرائيل ضرباتها في بيروت

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت ان الولايات المتحدة تريد أن تقلل إسرائيل ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها.



وقال أوستن "عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية. ونود أن نرى إسرائيل تقلل الضربات في بيروت ومحيطها ونود أن نرى انتقالا إلى المفاوضات يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم".