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شمعون: الحياد هو شرط أساسي للتعايش
أخبار لبنان
2024-10-20 | 02:42
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شمعون: الحياد هو شرط أساسي للتعايش
تحت عنوان "استشهدتم نمورًا كي نحيا أحرارًا"، أحيا حزب الوطنيين الأحرار ذكرى القائد داني شمعون وعائلته وشهداء نمور الأحرار بقداس إلهي ترأسه الأب كلود ندرا في كنيسة مار انطونيوس الكبير السوديكو.
وتقدم الحضور رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون والى جانبه النواب ملحم رياشي، غياث يزبك، رازي الحاج، ورئيس حركة التغيير ايلي محفوض، وأعضاء من الجبهة السيادية وفاعليات سياسية واجتماعية وأعضاء المجلس الأعلى في الحزب وناشطين ومحازبين.
وبعد الذبيحة الإلهية، القى النائب كميل شمعون كلمة حيا فيها روح الشهيد داني، مشددًا في مضمونها على ان "الحياد هو شرط أساسي لنتعايش في ظل تعدد الطوائف في لبنان، ولتفادي الحروب ونزوح الناس ضمن البلد الواحد. فالحياد هو الضمانة لمستقبل افضل".
وقال: "اريد أن أطمئنكم ان حلم داني شمعون لا زال ينبض فينا ولن يموت. وسنستمر ببذل كل التضحيات الذي يستحقها هذا الوطن الذي نحلم به".
أخبار لبنان
الحياد
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