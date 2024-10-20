لقاء جمع جنبلاط والسفيرة الأميركية...

استقبل الرئيس وليد جنبلاط في كليمنصو السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون يرافقها المستشار في السفارة فادي الحافظ، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، نورا جنبلاط والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.

