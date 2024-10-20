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مهمات الدفاع المدني النفذة جراء العدوان منذ مساء أمس السبت
أخبار لبنان
2024-10-20 | 03:54
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مهمات الدفاع المدني النفذة جراء العدوان منذ مساء أمس السبت
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الأحد وفقا للآتي:
ضاحية بيروت الجنوبية:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات، يعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت بالقرب من صيدلية دانيال.
محافظة البقاع:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من طابقين في بلدة بعلول البقاعية، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران في الموقع المستهدف وفي محطة لتوزيع المحروقات و6 سيارات وأعشاب وأشجار. ونتيجة لتلك الغارة تم نقل جثامين 5 شهداء و13 جريحا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.
محافظة بعلبك:
إطفاء:
في بلدة بوداي:
- منازل (عدد 4).
- أشجار حرجية (عدد 8).
في بلدة الخضر:
- منازل(عدد 3).
في العسيرة:
- الكشف على وقع الغارة التي استهدفت بلدة العسيرة دون تسجيل وقوع إصابات.
محافظة الجنوب:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ مسح شامل في الموقع المستهدف دون العثور على مفقودين.
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيوت السياد، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الانقاض وسحب جريح من تحت الركام. ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على جميع المفقودين.
محافظة النبطية:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفررمان، اخمد عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع في 3 سيارات وشقة سكنية. وفي الوقت نفسه عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب ثلاثة جرحى.
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب 3 جرحى من تحت الانقاض.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة كفرتبنيت دون تسجيل وقوع إصابات.
- الكشف على موقع الغارة التي بلدة عبا دون تسجيل وقوع اصابات.
إطفاء:
- منزل جراء غارة إسرائيلية على الدوير.
-أشجار جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتا.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
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