قاليباف: إيران هي الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه

على وقع اشتعال المنطقة على أكثر من جبهة، تستمر المواقف الإيرانية الرسمية التي تتناول لبنان، ولاسيما تلك الصادرة عن رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قال في ما خص زيارته الأخيرة إلى لبنان: "كانت مهمتُنا أن ننقل رسالة دعم الشعب الإيراني إلى شعب لبنان وقوى المقاومة، وأن نُبلغ العالم رسالة مظلومية وقوة الشعب اللبناني".وأضاف قاليباف: "أريد أن أقول لشعبنِا العزيز اليوم، إن الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه هي إيران وقائدها وشعبها".