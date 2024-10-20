احتفال تقديس 14 قديسا في الكرسي الرسولي من بينهم الأخوة المسابكيون الموارنة الشهداء

ترأس الحبر الأعظم البابا فرنسيس، احتفال تقديس أربعة عشر قديسا في الكرسي الرسولي، من بينهم الأخوة المسابكيون الموارنة الشهداء الذي قضوا مع تسعة آباء من الرهبان الفرانسيسكان دفاعا عن إيمانهم المسيحي على مذبح دير الفرانسيسكان في دمشق في العام 1860، وهم: فرنسيس وعبد المُعطي وورافائيل المسابكي.



وشارك في حفل التقديس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع وفد من الأساقفة والعلمانيين مع مئات المؤمنين من لبنان ودول الإنتشار.



وكان تطويب الأخوة المسابكيين وهم من العلمانيين تم في العام 1926 في روما على عهد البابا "بيوس" الحادي عشر نظرا لرفضهم إنكار مسيحيتِهم وقتلهم داخل الكنيسة.