سلسلة لقاءات لمخزومي في اوروبا: لحصر السّلاح بيد الدولة ودعم قدرات الجيش ونشر قواته على الأراضي اللبنانية

خلال جولة أوروبية قمت بها واختتمتها بزيارة إيطاليا، حيث اجتمعت مع كل من وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية غويدو كروزيتّو، ووزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو برولين، ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ ستيفانا كراكسي، ومسؤول الشرق الأقصى والخليج في وزارة… pic.twitter.com/i4a84jmbDt
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 20, 2024
خلال جولة أوروبية قمت بها واختتمتها بزيارة إيطاليا، حيث اجتمعت مع كل من وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية غويدو كروزيتّو، ووزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو برولين، ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ ستيفانا كراكسي، ومسؤول الشرق الأقصى والخليج في وزارة… pic.twitter.com/i4a84jmbDt