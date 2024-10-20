ابو الغيط في بيروت يوم غد الاثنين

يتوجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط في زيارة الى بيروت باكرا يوم الاثنين ٢١ تشرين الاول.



وتستغرق الزيارة يوما واحداً لاجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية، بحسب ما افاد السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة.



وأوضح كي أن زيارة الامين العام الي بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الادني من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة الي تشجيع التوصل الي تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمراً بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها.



وأشار الامين العام المساعد أن ابو الغيط يهدف كذلك الي التعرف علي الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الانساني والاغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خصوصا في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم ٢٤ الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.