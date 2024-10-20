طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية تصل إلى بيروت

وصلت عصر الاحد إلأى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية.



وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد ملحم الحداد مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكره وامتنانه للملك الادرني على دعم الاردن الثابت للبنان.