وزير التربية للـLBCI: ليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل

اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه لا يمكن تأمين جو تعليمي داخل مراكز الايواء غير الهادئة.وأوضح الحلبي، في حديث للـLBCI، أن ما نفكر به أخذ التلاميذ الى مدرسة قريبة من مركز الايواء، مؤكدا أن ليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل.واشار وزير التربية إلى أنه نحو 550 مدرسة رسمية هي مراكز ايواء، لافتل إلى أنه باجتماع مع وزارة الطاقة حددنا الكلفة للمازوت الذي ستتكفل به هيئة الطوارئ و1800$ بالشهر على كل مركز قد تغطي الكلفة.وقال الحالبي:" سأعقد اجتماعا هذا الاسبوع مع مدراء المدراس التي تستقبل النازحين للاستماع إلى هواجسهم ومشاكلهم".