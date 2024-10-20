بري: الضوء الحقيقي هو التقارب السعودي الإيراني... وزيارة هوكشتاين هي فرصة أميركا الأخيرة للحل قبل انتخاباتها

اعلن الرئيس نبيه بري أن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني. واضاف: " لدي خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها وليس صحيحا أن إيران تعوق مسار خطتي لإنقاذ لبنان".



وأكد في حديث لقناة العربية، رفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان، وقال: "أنا مفوض من حزب الله منذ 2006 وهو موافق على 1701، وإجماع اللبنانيين على القرار 1701 إجماع نادر ونحن نتمسك به ".



واشار الى وجود رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات، وقال إن زيارة هوكشتاين هي فرصة أميركا الأخيرة للحل قبل انتخاباتها.



وعن رئاسة الجمهورية، قال: " لم أتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار، وترشيح قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا".



ولفت الى أن حكومة ميقاتي تقوم بواجباتها قدر الإمكان وهي تواجه تحديات غير مسبوقة.