عبد العاطي لبري: مساعي مصرية في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي بالاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان والمخاطر والتداعيات الناجمة عنه.



ونقل الوزير عبد العاطي لرئيس المجلس تضامن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان، مؤكداً على المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مؤيداً الموقف اللبناني الداعي لانتخاب رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية .



واكد الوزير المصري للرئيس بري إستمرار جمهورية مصر العربية بالجسر الجوي لتقديم المساعدات لبنان بناء لتوجيهات الرئيس السيسي .



وشكر بري شكر بدوره لمصر رئيساً وحكومة وشعباً وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا على التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الاسرائيلي وابعاده على المنطقة وامنها واستقرارها .



ووضع بري عبد العاطي في اجواء إمعان إسرائيل عن سبق إصرار وترصد استهدافها جنود اليونيفل والجيش اللبناني معتبراً إياها إعتداء على الشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمها ال 1701.