الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زهران للـLBCI: بري يعتبر أنها الفرصة الاخيرة لهوكستين قبل الانتخابات الاميركية .. وقاسم في بيروت

أخبار لبنان
2024-10-20 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زهران للـLBCI: بري يعتبر أنها الفرصة الاخيرة لهوكستين قبل الانتخابات الاميركية .. وقاسم في بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زهران للـLBCI: بري يعتبر أنها الفرصة الاخيرة لهوكستين قبل الانتخابات الاميركية .. وقاسم في بيروت

أوضح مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ينه زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكستين لكنه يعني أنها الفرصة الاخيرة قبل الانتخابات الاميركية.

وفي سياق آخر، أكد زهران في حديث للـLBCI، أن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على تواصل مع الجسم العسكري والسياسي الاعلامي في حزب الله وهو موجود في بيروت ويدير المعركة.

أما عن وفيق صفا، فأكد زهران أنه بخير والمطلوب كان اغتيال دوره.

ورأى أنه يبدو أن الاسرائيلي عير جاهز للحل كونه يشعر بأن لديه فرصة في هذه الحرب ولن يتوقف الا قبل "ان ياكل قتلة" عسكريا، معتبرا أنه في حال حصل اعتداء اسرائيلي على ايران وكبرت الامور سينادي المجتمع الدولي الى حل.

واشار زهران أن الاسرائيلي يريد سحب اليونيفل عدة كيلومترات لاستخدام أسلحة محرّمة دوليا ولا يريد شهودا دوليين على هذا الجرم.

وكشف أن بري تعمّد على محطة سعودية أن يقول أن الحل هو في العلاقة السعودية - الايرانية.

من جهة أخرى، أوضح أن خطة بري تقوم على وقف اطلاق نار وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق القرار 1701 بحذافيره.

وشدد زهران على أن انتخاب رئيس للجمهورية يكون عبر تسمية دولية تنعكس على اتفاق محلي.
 

أخبار لبنان

للـLBCI:

يعتبر

الفرصة

الاخيرة

لهوكستين

الانتخابات

الاميركية

وقاسم

بيروت

LBCI التالي
طقس خريفي مستقر يؤثر على لبنان... ولا منخفضات في المدى القريب
غارتان اسرائيليتان على الضاحية صباحا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:44

سالم زهران للـ LBCI: بري لم ينه زيارة هوكستين لكنه يعني أنها الفرصة الاخيرة قبل الانتخابات الاميركية

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-22

زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب

LBCI
خبر عاجل
13:46

سالم زهران للـ LBCI: نعيم قاسم على تواصل مع الجسم العسكري والسياسي الاعلامي في حزب الله وأؤكد لك أنه موجود في بيروت ويدير المعركة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-18

حميه للـLBCI: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق وايران تدعم ما يقره الشعب اللبناني وحكومته ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:16

مشاهد من الغارات التي استهدفت مناطق الضاحية منذ قليل (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:09

إجراءات في وسط شارع المصارف وسط صيدا...وحال ترقب في قرى في اقليم التفاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:04

في صور... إخلاء أحياء ومبان يقع فيها فروع لمؤسسة القرض الحسن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:02

موجة تحذيرات خصوصا على مقار قرض الحسن وغارات في الضاحية والبقاع والجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:25

الرئيس الصربي يتحدث إلى بوتين للمرة الأولى مرة منذ عامين ونصف عام

LBCI
أخبار لبنان
14:13

عبد العاطي لبري: مساعي مصرية في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-16

مشاهد من الغارات الاسرائيلية على النبطية..واستهداف خلية الازمة فيها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:51

وزير خارجية إسرائيل: الوزارة ستتخذ إجراءً قانونيًا بحق الرئيس الفرنسي لمنعه الشركات الإٍسرائيلية من المشاركة في معرض للتجارة البحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:11

جلسة مسائية للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:09

إجراءات في وسط شارع المصارف وسط صيدا...وحال ترقب في قرى في اقليم التفاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:04

في صور... إخلاء أحياء ومبان يقع فيها فروع لمؤسسة القرض الحسن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:02

موجة تحذيرات خصوصا على مقار قرض الحسن وغارات في الضاحية والبقاع والجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

غارات على بعلبك والهرمل طالت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

بسبب الحرب... موسم الافوكا اللبناني في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشركات والمؤسسات اللبنانية بين الصمود والإغلاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

ظروف لبنان الاقتصادية… دافع رئيسي للهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

أهالي قرى حاصبيا والعرقوب يعانون شحاً في المياه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:28

الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
14:36

أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع

LBCI
أمن وقضاء
14:56

إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...

LBCI
خبر عاجل
13:55

رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة

LBCI
خبر عاجل
16:26

فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
15:26

انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري

LBCI
خبر عاجل
04:54

التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء

LBCI
أمن وقضاء
14:41

مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More