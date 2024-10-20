زهران للـLBCI: بري يعتبر أنها الفرصة الاخيرة لهوكستين قبل الانتخابات الاميركية .. وقاسم في بيروت

أوضح مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ينه زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكستين لكنه يعني أنها الفرصة الاخيرة قبل الانتخابات الاميركية.وفي سياق آخر، أكد زهران في حديث للـLBCI، أن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على تواصل مع الجسم العسكري والسياسي الاعلامي في حزب الله وهو موجود في بيروت ويدير المعركة.أما عن وفيق صفا، فأكد زهران أنه بخير والمطلوب كان اغتيال دوره.ورأى أنه يبدو أن الاسرائيلي عير جاهز للحل كونه يشعر بأن لديه فرصة في هذه الحرب ولن يتوقف الا قبل "ان ياكل قتلة" عسكريا، معتبرا أنه في حال حصل اعتداء اسرائيلي على ايران وكبرت الامور سينادي المجتمع الدولي الى حل.واشار زهران أن الاسرائيلي يريد سحب اليونيفل عدة كيلومترات لاستخدام أسلحة محرّمة دوليا ولا يريد شهودا دوليين على هذا الجرم.وكشف أن بري تعمّد على محطة سعودية أن يقول أن الحل هو في العلاقة السعودية - الايرانية.من جهة أخرى، أوضح أن خطة بري تقوم على وقف اطلاق نار وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق القرار 1701 بحذافيره.وشدد زهران على أن انتخاب رئيس للجمهورية يكون عبر تسمية دولية تنعكس على اتفاق محلي.