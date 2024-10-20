انذار اسرائيلي لسكان صور والنبطية ومشغرة

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸صور

🔸النبطية

🔸مشغرة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من… pic.twitter.com/7w9neNyT4J — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

لا يزال الجيش الاسرائيلي يستمر بارسال انذارات هذه الليلة، وآخرها، إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: صور - النبطية - مشغرة.وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".