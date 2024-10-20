ميقاتي للعربية: لا بد من إدخال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني



أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لا حل إلا بالدبلوماسية، قائلا: "الحل الدبلوماسي لا يزال على الطاولة ونتمسك بالقرار 1701 لأنه يعطينا الاستقرار واتفاق الطائف ركيزتنا للاستقرار".



واضاف لقناة العربية: " لا توجد اتصالات مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي، ولا بد من إدخال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني فحزب الله وافق على القرار 1701".