أكسيوس: إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بأن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.



ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح "حزب الله" وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.



وكشف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.



وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.



وذكر التقرير أن مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت اليوم لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.