أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي مقاطعًا مصوّرًا عبر حسابه على منصة "اكس"، زعم انه من "غارات على مواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطته".



وقال "أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطته ضد إسرائيل، ولقد استخدمت هذه الأموال لتمويل أنشطة حيث تم تخزينها أيضًا داخل منشآت ومصالح تابعة لجمعية القرض الحسن التي تمول أنشطة حزب الله بشكل مباشر بما في ذلك تمويل شراء وسائل قتالية ودفع رواتب عناصر الذراع العسكرية لحزب الله."



واضاف "يقوم حزب الله بتخزين مئات ملايين الدولارات داخل فروع الجمعية بما فيها أموال مخصصة بشكل مباشر لحزب الله ، وتأتي هذه الضربات في إطار الجهود المتواصلة التي يجريها جيش اسرائيل لضرب أنشطة حزب الله وذلك بهدف تشويش أعمال حزب الله العسكرية ولوضع العراقيل أمامه في محاولاته اعادة ترميم قدراته العسكرية."



ولفت الى انه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات عديدة في منصات مختلفة إلى السكان".