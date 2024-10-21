الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

أخبار لبنان
2024-10-21 | 00:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية &quot;القرض الحسن&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي مقاطعًا مصوّرًا عبر حسابه على منصة "اكس"، زعم انه من "غارات على مواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطته".

وقال "أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطته ضد إسرائيل، ولقد استخدمت هذه الأموال لتمويل أنشطة حيث تم تخزينها أيضًا داخل منشآت ومصالح تابعة لجمعية القرض الحسن التي تمول أنشطة حزب الله بشكل مباشر بما في ذلك تمويل شراء وسائل قتالية ودفع رواتب عناصر الذراع العسكرية لحزب الله."

واضاف "يقوم حزب الله بتخزين مئات ملايين الدولارات داخل فروع الجمعية بما فيها أموال مخصصة بشكل مباشر لحزب الله ، وتأتي هذه الضربات في إطار الجهود المتواصلة التي يجريها جيش اسرائيل لضرب أنشطة حزب الله وذلك بهدف تشويش أعمال حزب الله العسكرية ولوضع العراقيل أمامه في محاولاته اعادة ترميم قدراته العسكرية."

ولفت الى انه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات عديدة في منصات مختلفة إلى السكان".
 
 

أخبار لبنان

مقطعًا

مصوّرًا

غارات

منشآت

ومصالح

تابعة

لجمعية

"القرض

الحسن"

LBCI التالي
مسيّرة استهدفت معمل تجميع جفت الزيتون في انصار
أدرعي ينشر فيديوهات لـ"لأعمال البرية في جنوب لبنان"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:45

مشاهد صباحيّة من آثار الغارات الاسرائيلية على بنى تحتية لجمعية "القرض الحسن" ليل أمس

LBCI
أخبار لبنان
00:34

أدرعي ينشر فيديوهات لـ"لأعمال البرية في جنوب لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-04

أدرعي: طائرات حربية تهاجم على مدار الساعات الماضية عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله"

LBCI
صحف اليوم
2024-10-01

مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:24

الاحصاء المركزي: إنخفاض أسعار الاستهلاك في أيلول 0,18 في المئة

LBCI
خبر عاجل
05:12

طائرة مساعدات سعودية جديدة تصل الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:11

ميقاتي: لا بديل عن القرار 1701 ولا وجود لقرار أمميّ جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:09

كركي: استمرار استفادة السائقين العموميّين من تقديمات الضمان حتى 31/12/2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:24

ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:43

موقع واللا: نشر منظومة ثاد الأميركية في صحراء النقب لحماية المعسكرات والمنشآت الحساسة

LBCI
خبر عاجل
16:21

غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
15:10

ترامب للعربية: هناك فرصة للمفاوضات بعد مقتل السنوار ونصر الله والسلام سيعود إلى الشرق الأوسط عندما أعود رئيسا وعلى نتنياهو أن يفعل ما يراه مناسبا للرد على إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:00

الأضرار التي لحقت بالمبنى المستهدف في تول النبطية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
03:18

سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:14

غارات طالت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن... هكذا كان ليل بعلبك - الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
03:08

غارات إسرائيلية على صور ليلا... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:11

جلسة مسائية للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:09

إجراءات في وسط شارع المصارف وسط صيدا...وحال ترقب في قرى في اقليم التفاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:04

في صور... إخلاء أحياء ومبان يقع فيها فروع لمؤسسة القرض الحسن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:02

موجة تحذيرات خصوصا على مقار قرض الحسن وغارات في الضاحية والبقاع والجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

غارات على بعلبك والهرمل طالت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:26

فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
14:36

أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع

LBCI
أمن وقضاء
14:56

إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...

LBCI
خبر عاجل
13:55

رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:26

انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري

LBCI
أخبار لبنان
00:55

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

LBCI
أمن وقضاء
14:41

مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني

LBCI
خبر عاجل
03:24

ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More