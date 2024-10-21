أدرعي ينشر فيديوهات لـ"لأعمال البرية في جنوب لبنان"

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي مقطعًا مصوّرًا مرفقًا بصور لـ"أعمال الجيش الاسرائيلي البرية في جنوب لبنان".



وقال "في جنوب لبنان تواصل قوات جيش اسرائيل أعمالها البرية، حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله، شملت قطع أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومنصات كانت موجهة نحو شمال إسرائيل وقاذفات RPG وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأمشاط ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري."



واضاف "قوات الفرقة 91 رصدت خلية قامت بإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة الشمال وذلك بجوار مدرسة في جنوب لبنان لتقوم طائرة لسلاح الجو بمهاجمة الخلية والقضاء عليها، وقوات الفرقة 98 قضت خلال الساعات الماضية على عناصر في حزب الله بما فيهم قادة على المستوى التكتيكي وخلية مخربين قامت باستهداف القوات بقذيفة مضادة للدروع، وقوات الفرقتيْن 36 و146 عثرت على منصة لإطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الشمال."



وتابع "سلاح الجو هاجم عشرات المنصات الصاروخية التي كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل بالاضافة إلى مباني عسكرية وبنى أخرى لحزب الله."