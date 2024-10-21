قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل
🔸في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت… pic.twitter.com/BnmQqDKYee
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل
🔸في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت… pic.twitter.com/BnmQqDKYee