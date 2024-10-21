مسيّرة استهدفت معمل تجميع جفت الزيتون في انصار

نفذت مسيّرة إسرائيلية قرابة الثامنة صباحا، غارة بصاروخ موجّه مستهدفة معمل تجميع جفت الزيتون في بلدة انصار.



وقد تسببت الغارة بحريق في المكان، عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماده، بسحب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.