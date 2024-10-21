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الخارجية دعت إلى موقف دولي حازم داعم لـ "اليونيفيل" مع رفض التعرض لها أو تهديد أمنها

أخبار لبنان
2024-10-21 | 03:27
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الخارجية دعت إلى موقف دولي حازم داعم لـ &quot;اليونيفيل&quot; مع رفض التعرض لها أو تهديد أمنها
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الخارجية دعت إلى موقف دولي حازم داعم لـ "اليونيفيل" مع رفض التعرض لها أو تهديد أمنها

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنه "بعد التشاور مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، تشكر لقوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان - اليونيفيل، وتقدّر الدور الذي تؤديه منذ إنشائها عام 1978، قيادةً وأفراداً من عسكريين وإداريين، في حفظ الأمن والسلم في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية في المجتمعات المحلية، مما يساعد في بناء الاستقرار في المنطقة وثبات المواطنيين في أرضهم".

وقالت في بيان:"نتوجه بالشكر العميق إلى حكومات الدول الصديقة المشاركة في هذه القوات، التي لم تدخر جهداً في دعم مهمة اليونيفيل، سواء من خلال إرسال جنود وقوات حفظ سلام، أو عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي اللازم لضمان نجاح مهمتها. إن هذه الدول تتلاقى مع لبنان في الإيمان بمبادئ الأمم المتحدة ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ودانت الوزارة بـ "أشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والعاملين فيها، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بإخلاء مواقعها"، معتبرة أن " هذه الاعتداءات والأفعال لا تمثل مجرد استهداف للقوات الدولية وحسب، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جريمة حرب. كما أنها جزء من سياسة  إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن في الامم المتحدة، لا سيما القرار ١٧٠١".

ختم البيان:"بناء عليه، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوات اليونيفيل وضمان استمرارها بعملها، وعدم التعرض لها او تهديد امنها وسلامتها، وإدانة  إسرائيل وإلزامها التوقف فورًا عن ممارساتها العدائية تجاهها، التزاما للمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة، والتي يجب على الدول الأعضاء التقيد بها وترسيخها بكل ما تملكه من وسائل".

ونشر البيان لائحة بأسماء الدول المشاركة في "اليونيفيل": الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندونيسيا، أوروغواي، ايرلندا، إيطاليا، البرازيل، بروناي، بنغلاديش، بولندا، بيرو، تركيا، تنزانيا، زامبيا، سريلانكا، السلفادور، سيراليون، صربيا، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوريا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، مالاوي، مالطا، ماليزيا، المجر، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، النمسا، النيبال، نيجيريا، الهند، هولندا، اليونان".

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