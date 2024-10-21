إيران ترفض اتهامات ميقاتي بالتدخل في شؤون لبنان

رفضت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، اتهامات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لطهران بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة الى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.



وقال المتحدث إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي إن "إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق و(لم تقدم على) أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية".



وأضاف: "نجري مباحثات مع أي بلد لديه مبادرة ومقترح لوضع حد للجرائم والعدوان ضد لبنان والإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مشيرا الى أن وقوع "سوء فهم" بشأن تصريحات قاليباف.



وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلت عن رئيس مجلس الشورى قوله الأسبوع الماضي إن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الدولي 1701 في لبنان ووقف إطلاق النار في المواجهة الحادة المفتوحة منذ نحو شهر بين إسرائيل وحزب الله.