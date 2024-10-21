الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فادي خلف: سياسات مصرف لبنان الجديدة تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية
أخبار لبنان
2024-10-21 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فادي خلف: سياسات مصرف لبنان الجديدة تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية
أعلن الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أن مصرف لبنان أصدر، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان، تعميماً يهدف إلى تسديد ثلاث دفعات في شهر تشرين الأول 2024 للمستفيدين من التعميمين 158 و166. وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت في سياق الظروف الطارئة التي فرضتها الحرب الراهنة على لبنان، وهي مبادرة تعدّل في مسار سياسة المصرف المركزي في معالجة أزمة السيولة التي يعانيها المودعون منذ أعوام.
ورأى أن أحد أبرز التغييرات التي طرأت على سياسة مصرف لبنان هو اعتماده على ضخ الدولار النقدي في السوق عبر المودعين بدلاً من الاعتماد على الصرافين وأسواق القطع، لافتا الى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني بل هي تغيير جذري في السياسة النقدية، وتعكس إدراكاً بأن ضخّ الدولار عبر المودعين يسهم في إعادة الأموال إلى أصحابها بدلاً من أن تُستنزف عبر التدخل المباشر في سوق القطع أو تُبدّد عبر سياسات دعم لم يرَ منها المواطن إلا القليل القليل". وقال: "هذه السياسة، إذا ما استمرت، يمكن أن تؤسّس لحل أولي للودائع، وتحدّ من الضغوط على سعر الصرف في آن".
وأضاف: "من الطبيعي أن يتطلّع المودعون إلى معرفة ما إذا كان يمكن متابعة هذه الخطوة التي لقيت استحساناً واسعاً. ويبقى السؤال الأساسي: ما الذي يُخطّط له مصرف لبنان في هذا الشأن، خصوصا إذا استمرت الحرب لفترة أطول؟ القرار يبقى طبعاً في عهدة المركزي لينظر في إمكانية الاستمرار في هذه السياسة وإيجاد الحلول التي تخفّف من وطأة الأزمة المعيشية على المودعين".
أما عن الإمكانات المتاحة لمصرف لبنان، فأوضح أن:
- إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان بالدولار حوالي 80 مليار دولار.
- حسابات المودعين بالدولار لدى المصارف (باستثناء الودائع الجديدة) حوالى 87 مليار دولار.
- التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان 14% من مجموع 87 مليار دولار، أي حوالى 12.2 مليار دولار.
- ميزانية مصرف لبنان تُبَيِّنْ أنه يوجد منها حوالى 10.3 مليار دولار.
- أي أن مصرف لبنان ما زال عليه أن يعيد تكوين هذه التوظيفات بما لا يقل عن 1.9 مليار دولار. وهذا ممكن، طالما أن احتياطات مصرف لبنان مودعة لدى المصارف المراسلة في الخارج ويتقاضى عليها الفوائد.
- هذا لا ينفي أيضاً وجوب إعادة مصرف لبنان تكوين الـ 67.8 مليار دولار الباقية (80.0 - 12.2) المودعة لديه لصالح المصارف، خارج التوظيفات الإلزامية، وذلك بصورة تدريجية".
وقال: "لقد أثبت مصرف لبنان في الآونة الأخيرة أنه قادر على إعادة تكوين التوظيفات الإلزامية ودفع الأشهر الإضافية منها للمودعين في آنٍ معاً. بالتالي، إذا تابع مصرف لبنان سياسته الصائبة الحالية، يمكنه أن يساهم بشكل كبير في تسديد الدفعات الإضافية للمودعين من جهة، ويساعد في استمرار ثبات سعر الصرف من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تقليص التزاماته تجاه المصارف تدريجيا".
وأضاف: "هذه السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية. إنها خطوات تعكس رغبته في تحقيق استقرار نقدي ومالي على قدر المستطاع، يستفيد منه المودعون بشكل خاص، ويُساعد في مواجهة التحديات القائمة حالياً. وفي النهاية، تبقى هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه الصحيح، طالما أخذت بالاعتبار مصلحة المودعين من جهة، واستمرارية القطاع المصرفي من جهة أخرى".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
جمعية المصارف
فادي خلف
مصرف لبنان
التالي
كركي: استمرار استفادة السائقين العموميّين من تقديمات الضمان حتى 31/12/2024
إيران ترفض اتهامات ميقاتي بالتدخل في شؤون لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-10-10
مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147
اقتصاد
2024-10-10
مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147
0
آخر الأخبار
2024-09-18
معلومات للـLBCI: العثور على pager في محيط مستشفى CMC في كليمنصو والجيش والمخابرات عملا على تفجيره كما عثر على جهاز لاسلكي قرب مصرف لبنان وتتم عملية معالجته بانتظار تفجيره
آخر الأخبار
2024-09-18
معلومات للـLBCI: العثور على pager في محيط مستشفى CMC في كليمنصو والجيش والمخابرات عملا على تفجيره كما عثر على جهاز لاسلكي قرب مصرف لبنان وتتم عملية معالجته بانتظار تفجيره
0
أخبار لبنان
2024-09-12
تجدد: على القضاء الذهاب بملف مصرف لبنان إلى النهاية
أخبار لبنان
2024-09-12
تجدد: على القضاء الذهاب بملف مصرف لبنان إلى النهاية
0
خبر عاجل
2024-09-09
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
خبر عاجل
2024-09-09
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:33
الصحة: 4 شهداء و4 جرحى بسبب الغارة الإسرائيلية على الخرايب
أمن وقضاء
09:33
الصحة: 4 شهداء و4 جرحى بسبب الغارة الإسرائيلية على الخرايب
0
أخبار لبنان
09:16
ميقاتي لهوكستين: الاولوية لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701
أخبار لبنان
09:16
ميقاتي لهوكستين: الاولوية لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701
0
أخبار لبنان
09:11
ابو الغيط يدعو من السراي المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري
أخبار لبنان
09:11
ابو الغيط يدعو من السراي المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري
0
أخبار لبنان
09:04
أدرعي: تدمير مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان (صور)
أخبار لبنان
09:04
أدرعي: تدمير مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-16
الحرس الثوري الإيراني: إرسال أميركا قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان
آخر الأخبار
2024-10-16
الحرس الثوري الإيراني: إرسال أميركا قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان
0
اقتصاد
2024-10-15
قراران لوزير المالية بتمديد مهل
اقتصاد
2024-10-15
قراران لوزير المالية بتمديد مهل
0
آخر الأخبار
2024-10-19
سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2024-10-19
سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
13:49
سالم زهران للـ LBCI: يبدو أن الاسرائيلي عير جاهز للحل كونه يشعر بأن لديه فرصة في هذه الحرب ولن يتوقف الا قبل "ان ياكل قتلة" عسكريا ففي حال حصل اعتداء اسرائيلي على ايران وكبرت الامور سينادي المجتمع الدولي الى حل
آخر الأخبار
13:49
سالم زهران للـ LBCI: يبدو أن الاسرائيلي عير جاهز للحل كونه يشعر بأن لديه فرصة في هذه الحرب ولن يتوقف الا قبل "ان ياكل قتلة" عسكريا ففي حال حصل اعتداء اسرائيلي على ايران وكبرت الامور سينادي المجتمع الدولي الى حل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:46
السراي الحكومي شهد إجتماعات للبحث في تأمين الحاجات الأساسية لمراكز الإيواء
أمن وقضاء
08:46
السراي الحكومي شهد إجتماعات للبحث في تأمين الحاجات الأساسية لمراكز الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
معبر المصنع يستقبل المزيد من النزاحين إلى سوريا...
تقارير نشرة الاخبار
08:44
معبر المصنع يستقبل المزيد من النزاحين إلى سوريا...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:42
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية خلفت دمارًا هائلًا
تقارير نشرة الاخبار
08:42
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية خلفت دمارًا هائلًا
0
أمن وقضاء
08:39
القصف طال منطقة صور.. والأضرار كبيرة
أمن وقضاء
08:39
القصف طال منطقة صور.. والأضرار كبيرة
0
أخبار دولية
08:31
المشهد الميداني من الداخل الإسرائيلي...
أخبار دولية
08:31
المشهد الميداني من الداخل الإسرائيلي...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
من حاصبيا... إليكم تفاصيل الغارات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:29
من حاصبيا... إليكم تفاصيل الغارات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
07:22
اشكال بين نازحين وعناصر امنية على خلفية إخلاء مبنى في شارع الحمرا (فيديو)
أمن وقضاء
07:22
اشكال بين نازحين وعناصر امنية على خلفية إخلاء مبنى في شارع الحمرا (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:58
أبو الغيط: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
أخبار لبنان
06:58
أبو الغيط: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
0
أمن وقضاء
06:39
هوكستين من عين التينة: التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا ونعمل للوصول لصيغة تضع حداً للنزاع
أمن وقضاء
06:39
هوكستين من عين التينة: التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا ونعمل للوصول لصيغة تضع حداً للنزاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:26
فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية
خبر عاجل
16:26
فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية
2
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
3
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
4
خبر عاجل
13:55
رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
خبر عاجل
13:55
رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
5
خبر عاجل
15:26
انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري
خبر عاجل
15:26
انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري
6
خبر عاجل
06:31
هوكستين بعد لقائه برّي: لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة
خبر عاجل
06:31
هوكستين بعد لقائه برّي: لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة
7
أخبار لبنان
00:55
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"
أخبار لبنان
00:55
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"
8
خبر عاجل
03:24
ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية
خبر عاجل
03:24
ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More