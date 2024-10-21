الاحصاء المركزي: إنخفاض أسعار الاستهلاك في أيلول 0,18 في المئة

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2024، سجل إنخفاضا وقدره 0,18 في المئة، بالنسبة لشهر آب 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن أيلول 2024 بلغ 32,92 في المئة بالنسبة لشهر أيلول من العام 2023.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر أيلول على صعيد المحافظات، فقد سجل النسب الآتية :



- انخفاضا في محافظة بيروت وقدره 0,01 %.

-انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,22 %.

- انخفاضا في محافظة الشمال وقدره 0,17 %.

- انخفاضا في محافظة البقاع وقدره 0,28 %.

- انخفاضا في محافظة الجنوب وقدره 0,34 %.

- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 0,77 %.



وأعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على : www.cas.gov.lb.