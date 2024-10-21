الحلبي من السراي: العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن العام الدراسي سينطلق إن شاء الله في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية.



كلام الحلبي جاء بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي.



وقال وزير التربية: "عرضت مع رئيس الوزراء الوضع التربوي العام ومصير 500 الف تلميذ وطالب، اضطروا إلى النزوح. ووضعت ميقاتي في تفاصيل الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتي تقضي بفتح بعض المدارس الخالية من النازحين أمام الطلاب في دوامين، والاستعانة ببعض المدارس الخاصة أيضا في دوام خاص لاستيعاب التلاميذ، وكذلك احتمال التعليم عن بعد. وأكدت له أن العام الدراسي سينطلق إن شاء الله في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية، وأعلمته بأن الجامعة اللبنانية ستباشر التدريس في 5 كليات في 28 من هذا الشهر".



أضاف: "علينا، على الرغم من هذه الظروف الصعبة عدم اضاعة فرصة التعليم الرسمي والجامعي والسعي بكل ما أوتينا من جهود لإنقاذ هذا العام الدراسي وبالتالي الحد من الخسارة. ليس في نيتنا اطلاقا خلافا لما يتم تداوله على بعض المجموعات، بأن وزير التربية ولسير العام الدراسي سيخلي النازحين من المدارس الرسمية، فليست من مهام وزير التربية أن يخلي مدارس الإيواء، ولكن طالبت بالمقابل أن توفر بدائل كثيرة عن المدارس الرسمية، لأننا ربما نحتاج الى البعض القليل منها في بعض التجمعات حيث توجد مدارس مشغولة من قبل النازحين لتأمين العملية التعليمية في بعض المناطق. وعلى كل حال هناك مدارس خاصة أيضا يقطنها نازحون وهذا الموضوع أيضا في عناية هيئة الطوارىء الوطنية". وتابع: "نحن مهمتنا هي توفير التعليم اما قضايا النزوح وسواها فهي من صلاحيات هيئة الطوارىء الوطنية التي تعنى بهذا الامر".

