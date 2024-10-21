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أبو الغيط: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
أخبار لبنان
2024-10-21 | 06:58
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أبو الغيط: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
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أبو الغيط: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
شدد الامي العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب اسرائيل من أي أرض لبنانية وتنفيذ القرار 1701
على الفور.
وأوضح أبو الغيط، بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أنه "أكد على ضرورة العمل بأسرع وقت على انتخاب رئيس للجمهورية لان الرئيس التوافقي سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها ويعيد لبنان لممارسة دوره العربي والاقليمي بوضوح".
ورأى أن "القرار 1701 هو قرار محوري ويجب استعادته وتنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت ممكن".
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