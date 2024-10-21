حمية: موضوع معبر المصنع محور متابعة من قبل الرئيس ميقاتي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: "وضعت ميقاتي في صورة العمل في المرافق البرية والبحرية والجوية كافة وأولها مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وكيفية التعامل في ظل الأزمة من خلال التعاون الكبير بين المديرية العامة للطيران المدني وكل الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة العاملة على أرض المطار، كما أطلعته على سير العمل في المرافئ البحرية في بيروت وطرابلس وصيدا لما تشكل من أهمية كبرى على مستوى الاستيراد والتصدير، وخصوصا بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية من قمح وطحين وغيرها من المواد، كذلك وضعته في صورة الإجراءات الاستثائية المتخذة على المعابر البرية بالتعاون مع المعنيين وموضوع معبر المصنع الذي هو محور متابعة من قبل الرئيس ميقاتي بشكل مباشر لكي تستطيع وزارة النقل والأشغال العامة صيانة المعبر لما يشكله من أهمية على صعيد الاستيراد والتصدير".



وأضاف: "كما كان هناك لقاء ضمن لجنة الطوارئ والتي ترتكز على أمور أساسية بالنسبة لاهلنا في مراكز النزوح، الأمر الأول بالنسبة لتأمين المياه وكل الخدمات المتعلقة بالمياه في مراكز الإيواء والتي هي بقرابة ألف مركز، كذلك موضوع الكهرباء وتأمين المازوت إضافة الى موضوع الأمن الغذائي لتأمين الى مراكز الإيواء".