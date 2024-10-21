ألمانيا تطالب اسرائيل بتوضيح ملابسات حوادث طاولت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

أعلنت ألمانيا أنها تتوقع من الحكومة الاسرائيلية "توضيح كل حادث" طال قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) و"حضتها" على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحافي إنه بحسب اليونيفيل فإن "جرافة" تابعة للجيش الإسرائيلي "هدمت عمدا" الأحد "برج مراقبة وسياجا" لموقع تابع لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ما "يثير أشد القلق" لدى برلين.