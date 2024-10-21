أدرعي: تدمير مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان (صور)

#صور قوات اللواء 188 تدمر مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان
🔸قوات لواء 188 تواصل العمل في جنوب لبنان وتقضي على الإرهابيين وتدمر البنى التحتية تحت الأرض وتدمر العديد من الوسائل القتالية.
🔸لقد كشفت القوات خلال الأسبوع… pic.twitter.com/pYgdsOrlKS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#صور قوات اللواء 188 تدمر مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان
🔸قوات لواء 188 تواصل العمل في جنوب لبنان وتقضي على الإرهابيين وتدمر البنى التحتية تحت الأرض وتدمر العديد من الوسائل القتالية.
🔸لقد كشفت القوات خلال الأسبوع… pic.twitter.com/pYgdsOrlKS