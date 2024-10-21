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ابو الغيط يدعو من السراي المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري

أخبار لبنان
2024-10-21 | 09:11
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ابو الغيط يدعو من السراي المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري
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ابو الغيط يدعو من السراي المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد الغيط أن الجامعة تدعم وبأكبر قدر من المسؤولية الشعب اللبناني والدولة اللبنانية  والحكومة اللبنانية وتطالب بوقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من اراضي جنوب لبنان وعدم التدخل في لبنان ووقف عمليات القتل العشوائي الذي يحدث والعودة للتنفيذ الفوري للقرار 1701 حتى ولو استدعى الامر صدور قرار من مجلس الامن الدولي يعيد تأكيد هذا القرار ويطالب بالتنفيذ الفوري لكافة عناصره ومحاوره.

واشار أبو الغيط، بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، إلى أن الامر يتطلب عودة النازحين الى الجنوب والسماح لهم بذلك من دون تدخل إسرائيل، ويتطلب الامر أيضا الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم التصدي او التعرض لأبناء الشعب اللبناني والتوقف عن هذا القتل العشوائي. 

وطالب المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤولياته وبالدعم الإنساني العريض القوي والفوري. لا يمكن ان يترك لبنان هكذا في هذه المنحة ونحن نعبر عن عميق التعازي لفقدان الآلاف من أبناء هذا الشعب لحياتهم.

وردا على سؤال قال :"تحدثت عن المبعوث الأميركي والأوراق التي يتحدث بها، والصياغات التي أتى من أجلها، وتبين أن لدى القيادة اللبنانية سواء في مجلس النواب او الحكومة استعدادا واضحا وايجابيا للتفاعل مع الورقة الأميركية، وهناك امل ان تتحرك الأمور بشأن لبنان في هذه الأزمة الحادة جدا التي يواجهها".

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