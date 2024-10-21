ميقاتي لهوكستين: الاولوية لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701

شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه موفد الرئيس الاميركي آموس هوكستين، على "أن الاولوية هي لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة".



واشار ميقاتي الى "ان الجهود الديبلوماسية ناشطة للتوصل الى وقف قريب لاطلاق النار".



اما آموس هو كستين، فشدد" على أن المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية، ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 ".



واشار إلى أنه "على كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار".