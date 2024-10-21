إسرائيل تقطّع البنى التحتية وفرق الصيانة عاجزة عن الوصول إليها

قلق من بعض المؤشرات الخطرة التي شهدتها الأيام الأخيرة (الجمهورية)

قلق من بعض المؤشرات الخطرة التي شهدتها الأيام الأخيرة (الجمهورية)

مشاهد صباحيّة من آثار الغارات الاسرائيلية على بنى تحتية لجمعية "القرض الحسن" ليل أمس