ميشال معوض لـ "عشرين 30": لم نعد نقبل بـ"خرطوشة" خارج الدولة اللبنانية



شدد النائب ميشال معوض على انه لم يعد يقبل بـ"خرطوشة" خارج الدولة اللبنانية، مشيرا الى أن على هذه الدولة حماية مصالح لبنان العليا.



ودعا خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI الى تقاطع لبناني واسع وخارطة طريق جدية لوقف اطلاق النار وخطة عنوانها القرارات الدولية واتفاق الطائف، وقال: "نحن بحاجة الى انتخاب رئيس يمثل الدولة وليس "ابو ملحم"، وكلام الرئيس نبيه بري مؤسف لأنه يتهرب من مسؤولياته الدستورية".



واضاف: "تم تخويننا عندما حذرنا من دخول لبنان في حرب شاملة ونحن اليوم كلبنانيين ضحية والمطلوب منا التوحد والبناء على مصلحتنا". وأكد أنه لا يمكننا الإستمرار بالعيش في حالة التكاذب الدائم وعلينا ألا نسمح بتسلل سلاح وحزبيين.



ولفت الى أن "المعارضة غير قادرة سوى على تأكيد ثوابتها وقد بدأت حراكاً دولياً وتقوم بزيارات ولقاءات في دول مجلس الامن واللجنة الخماسية إضافة الى اجتماعات في الداخل اللبناني".



وقال معوض: "نحن نعرف إسرائيل ونواياها في لبنان ورأينا إسرائيل في غزة ونؤكد وقوفنا إلى جانب بعضنا".