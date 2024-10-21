تفاؤل حذر مع زيارة هوكستين...اليكم ما قالته مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن

افادت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر عن تقدم في نتائج زيارة الموفد الاميركي اموس هوكستين للمرة الاولى منذ فترة طويلة، مشيرة الى أن الزيارة كانت جيدة.



وبحسب اعتقادها، استبعدت أي خرق قبل الاتتخابات الاميركية.



اليكم كامل التفاصيل في الفيديو اعلاه...