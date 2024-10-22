كاهن رميش: لن نسمح بإخلاء مخفر رميش.. وقد قطعنا الطريق (فيديو)

تجمع أهالي بلدة رميش الحدودية، يترأسهم كاهن الرعية أمام مخفر الدرك في البلدة، رافضين "لقرار الدولة بإخلائه"، مناشدين "الحكومة عدم التخلي عنهم كما فعلت في السابق وعدم تركهم لمصيرهم".
كاهن رميش: لن نسمح بإخلاء مخفر رميش.. وقد قطعنا الطريق pic.twitter.com/Pn1DTOJGAB
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 22, 2024
تجمع أهالي بلدة رميش الحدودية، يترأسهم كاهن الرعية أمام مخفر الدرك في البلدة، رافضين "لقرار الدولة بإخلائه"، مناشدين "الحكومة عدم التخلي عنهم كما فعلت في السابق وعدم تركهم لمصيرهم".
كاهن رميش: لن نسمح بإخلاء مخفر رميش.. وقد قطعنا الطريق pic.twitter.com/Pn1DTOJGAB