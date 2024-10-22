أدرعي: انذار عاجل إلى سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان..

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افخاي ادرعي بـ "انذار عاجل إلى سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان."



وقال "جيش اسرائيل بصدد العمل داخل بلدتكم ولا ينوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها".



واضاف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".