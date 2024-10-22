طوارئ الصحة العامة: 13 شهيدًا و57 جريحًا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية في محيط مستشفى الحريري

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 13 شخصًا من بينهم طفل فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم 17 استدعت اصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال 7 منهم حرجة.

كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى الحريري".