قافلة مساعدات تصل الى حاصبيا... وهذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI

وصلت صباح اليوم قافلة من المساعدات الى منطقة حاصبيا.



في حديث للـLBCI، قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: "كانت هناك قافلة أولى الى رميش والثانية كانت الى مرجعيون والقليعة ومحيطها وكما وعدت من 20 يوما بأنه سيكون هناك قافلة مساعدات الى منطقة حاصبيا على أن يكون هناك لاحقا قافلة مساعدات الى البقاع الشمالي والى البقاع الغربي".