أدرعي: هاجمنا خلال الليل اهدافًا لحزب الله في بيروت وقاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله

#عاجل قوات جيش الدفاع هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية اهداف أرهابية لحزب الله في بيروت؛ مهاجمة قاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله
🔸خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتريحه استخباري لهيئة الاستخبارات وسلاح البحرية في بيروت على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية اهداف أرهابية لحزب الله في بيروت؛ مهاجمة قاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله
🔸خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتريحه استخباري لهيئة الاستخبارات وسلاح البحرية في بيروت على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة…