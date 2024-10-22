أدرعي: هاجمنا خلال الليل اهدافًا لحزب الله في بيروت وقاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس" ان " جيش اسرائيل هاجم خلال ساعات الليلة الماضية اهدافًا لحزب الله في بيروت وقاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله".



وقال "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتريحه استخباري لهيئة الاستخبارات وسلاح البحرية في بيروت على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وأهداف لحزب الله، ومن بينها الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحت أرضية وفيها قطع جوية وبحرية يستخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل".



واضاف " تمت مهاجمة القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله في بيروت والتي استخدمت كمركز عمل حيوي لحزب الله لتخزين قطع بحرية سريعة وإدارة تجارب وإرشادات للقوة البحرية في التنظيم. وكانت هذه القطع البحرية مخصصة لاستهداف قطع سلاح البحرية وأهداف بحرية واستراتيجية في المجال البحري لاسرائيل. وقبل تنفيذ الغارة اتخذت خطوات عديدة بهدف تقليص احتمالية استهداف المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة ومحددة للسكان في المنطقة".