أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي برسالة إلى الإعلاميين الذين يشاركون الان في الجولة الإعلامية داخل مستشفى الساحل في حارة حريك.



وقال " انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم على المسرحيات داخل الأقسام الطبية. انزلوا إلى ملجأ حزب الله الخاص.

شارع ضرغام، العمارة رقم 7، طريق المطار، حارة حريك. فتحتيْ الدخول والخروج في عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل، اذهبوا إلى هناك".