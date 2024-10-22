أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

#عاجل إلى الإعلاميين الذين يشاركون الان في الجولة الإعلامية داخل #مستشفى_الساحل في حارة حريك- انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم على المسرحيات داخل الأقسام الطبية. انزلوا إلى ملجأ حزب الله الخاص.
شارع ضرغام، العمارة رقم 7، طريق المطار، حارة حريك.… pic.twitter.com/yxNbTtd16P
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024
#عاجل إلى الإعلاميين الذين يشاركون الان في الجولة الإعلامية داخل #مستشفى_الساحل في حارة حريك- انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم على المسرحيات داخل الأقسام الطبية. انزلوا إلى ملجأ حزب الله الخاص.
شارع ضرغام، العمارة رقم 7، طريق المطار، حارة حريك.… pic.twitter.com/yxNbTtd16P