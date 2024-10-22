الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

أخبار لبنان
2024-10-22 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي برسالة إلى الإعلاميين الذين يشاركون الان في الجولة الإعلامية داخل مستشفى الساحل في حارة حريك.

وقال " انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم على المسرحيات داخل الأقسام الطبية. انزلوا إلى ملجأ حزب الله الخاص. 
شارع ضرغام، العمارة رقم 7، طريق المطار، حارة حريك. فتحتيْ الدخول والخروج في عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل، اذهبوا إلى هناك".
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

الاعلاميين

الذين

يقومون

بجولة

مستشفى

الساحل:

انتقلوا

الاماكن

المحددة

كشفنا

تضيعوا

وقتكم

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف هدفا تابعا لحزب الله قرب مستشفى رفيق الحريري
قوى الأمن تُعمّم صورة المفقودة بتول عبد الله علي..لمن يعلم عنها شيئًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:00

جهاد سعادة: الأضرار التي لحقت بمستشفى رفيق الحريري جسيمة ومستمرون بالعمل

LBCI
آخر الأخبار
05:43

المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان من مستشفى رفيق الحريري: نؤكد أن القطاع الاستشفائي بعيد كل البعد عن أي أعمال غير صحية ونطالب المجتمع الدولي بالعمل والضغط لابعاد هذا القطاع عن حرب الابادة التي يخوضها العدو على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:12

جولة للاعلاميين في مستشفى الساحل... ومديره أكد خلوّه من أي مظاهر عسكرية

LBCI
آخر الأخبار
04:05

النائب بلال عبدالله من مجلس النواب: باسم لجنة الصحة النيابية نقول لجميع المعنيين بحقوق الإنسان "خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:08

غارة استهدفت حي كسار زعتر في النبطية منذ قليل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:00

جهاد سعادة: الأضرار التي لحقت بمستشفى رفيق الحريري جسيمة ومستمرون بالعمل

LBCI
أخبار لبنان
06:00

الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن "الجسر الجوي السعودي" وصلت الى لبنان (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلسلة غارات اسرائيلية على حوش صور (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-17

أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
آخر الأخبار
01:10

القناة ١٢ الإسرائيلية: اعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة

LBCI
صحف اليوم
2024-06-29

"قوة الرضوان" لم تشارك بعد في الحرب الدائرة بالجنوب (الانباء الكويتية)

LBCI
فنّ
2024-09-29

وضع اسمه على أكياس المساعدات... فنان لبناني في مرمى الانتقادات: "كنت طبعت كياس بإسمك مرّة وحدة" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:26

قافلة مساعدات تصل الى حاصبيا... وهذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
03:22

هكذا تبدو الصورة من معبر المصنع الحدودي

LBCI
أخبار لبنان
03:15

هكذا كان ليل البقاع...

LBCI
أخبار لبنان
03:12

الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف قرى النبطية...

LBCI
آخر الأخبار
01:52

آثار الغارة التي استهدفت حاروف وأسفرت عن تدمير أحد أقدم المنازل التراثية فيه والذي يفوق عمره المئة عام اضافة الى تضرر عدد كبير من البيوت الحجرية القديمة في الحي

LBCI
أخبار لبنان
18:31

تفاؤل حذر مع زيارة هوكستين...اليكم ما قالته مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
17:53

حزبُ الله نشر مشاهدَ من عمليةِ استهدافِه تجمّعًا لجنودِ جيشِ العدو الإسرائيليّ قربَ موقع راميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:50

مدير مستشفى الساحل ينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله...اليكم ما قاله للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:41

هوكستين في لبنان.. الإلتزام بالقرار ١٧٠١ ينهي الصراع لكن مع آلية تطبيقية جديدة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:03

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
15:10

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

LBCI
أخبار لبنان
17:06

المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:33

أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

LBCI
خبر عاجل
14:58

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه

LBCI
خبر عاجل
06:31

هوكستين بعد لقائه برّي: لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة

LBCI
خبر عاجل
14:29

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة

LBCI
خبر عاجل
08:51

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More